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В Эквадоре пройдут досрочные президентские и парламентские выборы

В Эквадоре пройдут досрочные президентские и парламентские выборы Досрочные парламентские и президентские выборы пройдут в Эквадоре.
Другие страны
20 августа 2023 г. 08:00
В Эквадоре пройдут досрочные президентские и парламентские выборы

Досрочные парламентские и президентские выборы пройдут в Эквадоре.

Как сообщает Report, голосование в мае назначил глава государства Гильермо Лассо с целью роспуска Национальной ассамблеи (парламента).

Выборы проходят на фоне серьезного ухудшения ситуации в сфере безопасности в Эквадоре. За 11 дней до голосования члены банды убили кандидата в президенты от движения "Строй" Фернандо Вильявисенсио, выходившего с предвыборного мероприятия. В конце июля в результате нападения был также убит мэр города Манта (провинция Манаби) Агустин Интриаго.

На высший государственный пост претендуют восемь кандидатов. Лассо, полномочия которого должны были истечь в 2025 году, в выборах не участвует. Согласно опросам, фаворитом гонки считается кандидат от левого движения "Гражданская революция" Луиса Гонсалес, занимавшая различные посты в правительстве экс-президента Рафаэля Корреа (был главой государства в 2007-2017 годах).

Для победы кандидату необходимо получить абсолютное большинство голосов или не менее 40%, но при условии, что от ближайшего соперника его будет отделять не менее 10% голосов. Если никто из претендентов на пост президента не заручится необходимой поддержкой, то 15 октября в стране пройдет второй тур выборов.

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