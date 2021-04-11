В Эквадоре пройдет второй тур президентских выборов

Второй тур президентских выборов пройдет сегодня в Эквадоре

Второй тур президентских выборов пройдет сегодня в Эквадоре.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, более 13 млн избирателей придут на избирательные участки, которые будут открыты с 07:00 до 17:00 по местному времени, чтобы сделать выбор между Андресом Араусом, представляющим левоцентристскую коалицию "Союз ради надежды", и экс-банкиром Гильермо Лассо от правоцентристского "Движения КРЕО".

Победителем будет признан набравший большинство голосов. Избранный президент вступит в должность 24 мая. Его мандат рассчитан на четыре года.

По итогам первого тура, который состоялся 7 февраля, Араус, как и прогнозировалось, стал лидером президентской гонки, получив 32,72% голосов. Основная борьба развернулась за второе место между Лассо и Яку Пересом от левого "Движения за многонациональное единство Пачакутик". После двух недель подсчетов и пересчетов голосов Национальный избирательный совет Эквадора объявил о том, что экс-банкир заручился поддержкой 19,74% избирателей, а представитель коренных народов - 19,39% избирателей.