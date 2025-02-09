В Эквадоре проходит голосование на президентских и парламентских выборах

В Эквадоре проходят президентские и парламентские выборы.

В Эквадоре проходят президентские и парламентские выборы.

Как сообщает Report , голосование началось в 07:00 по местному (16:00 по бакинскому) времени, избирательные участки будут открыты в течение 10 часов.

На высший государственный пост баллотируются 16 кандидатов, в том числе действующий президент Даниэль Нобоа, который был избран на досрочных выборах в октябре 2023 года. Основную конкуренцию ему составит кандидат от левого движения "Гражданская революция" Луиза Гонсалес, занимавшая различные посты в правительстве президента (2007-2017) Рафаэля Корреа.

Согласно результатам опроса общественного мнения, опубликованным социологической компанией Ipsos, за Нобоа готовы проголосовать 45,5% избирателей, за Гонсалес - 31,3%. Для победы необходимо получить абсолютное большинство голосов или не менее 40%, но при условии, что от ближайшего соперника претендента будет отделять не менее 10 п.п. Если никто из кандидатов не заручится необходимой поддержкой 9 февраля, то 13 апреля в стране пройдет второй тур выборов.

Гражданам Эквадора предстоит также избрать 151 депутата Национальной ассамблеи (однопалатный парламент).

Голосование пройдет в условиях повышенных мер безопасности из-за кризиса, который республика переживает последние несколько лет. Перед выборами Нобоа распорядился закрыть границы страны с 8 по 10 февраля и усилить военное присутствие в приграничных зонах на юге, севере и в морских портах.