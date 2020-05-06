​В Эквадоре продлили режим ЧС на 30 дней

Президент Эквадора Ленин Морено сообщил о продлении режима ЧС, введенного в стране для борьбы с эпидемией коронавируса, на 30 дней с 16 мая.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом Морено написал в Twitter

"При поддержке Совета Безопасности мы продлили чрезвычайное положение еще на 30 дней, начиная с 16 мая. Совбез готов приступить к комплексному пересмотру бюджетов государственных служб!".

Политик пояснил, что пересмотру подлежат от 10 до 15% бюджетов, что не затронет основных функций госучреждений, изменения при поддержке минфина будут реализованы не позднее 30 марта.