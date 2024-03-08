В Эквадоре продлили режим ЧП для борьбы с преступностью

Президент Эквадора Даниэль Нобоа продлил на 30 дней действие чрезвычайного положения, которое было введено в январе для эффективной борьбы с преступными группировками.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа продлил на 30 дней действие чрезвычайного положения, которое было введено в январе для эффективной борьбы с преступными группировками.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в указе, распространенном пресс-службой офиса президента.

"Чрезвычайное положение сохраняется на всей территории Эквадора, чтобы гарантировать общественный порядок, социальный мир и мирное сосуществование", - сказано в указе. Согласно указа, режим ЧП продлевается на 30 дней.

Указ о продлении чрезвычайного положения подразумевает приостановку действия основных прав, таких как неприкосновенность жилища и свобода собраний, неприкосновенность корреспонденции заключенных и объявление тюрем "зонами безопасности".