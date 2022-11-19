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В Эквадоре при столкновениях в тюрьме погибли девять человек

В Эквадоре при столкновениях в тюрьме погибли девять человек По меньшей мере девять человек погибли в ходе столкновений в тюрьме El Inca в столице Эквадора Кито.
Другие страны
19 ноября 2022 г. 03:16
В Эквадоре при столкновениях в тюрьме погибли девять человек

По меньшей мере девять человек погибли в ходе столкновений в тюрьме El Inca в столице Эквадора Кито.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в Twitter генеральная прокуратура республики.

"Начато предварительное расследование по факту насильственной смерти девяти человек в исправительном учреждении El Inca в Кито", - говорится в записи. Ранее в тот же день оттуда в тюрьму максимально строгого режима был переведен главарь банды Los Lobos по кличке Бермудес. Предположительно, именно он несет ответственность за беспорядки в El Inca в начале текущего месяца, жертвами которых стали пятеро заключенных.

В конце сентября 2021 года в тюрьме №1 в Гуаякиле, крупнейшем городе Эквадора, в ходе столкновений погибли 119 заключенных. Там же в ноябре прошлого года из-за конфликта банд погибли не менее 58 человек. Ранее в текущем месяце в этом исправительном учреждении, самом большом в республике, произошли столкновения, сопровождавшиеся нападениями на полицейских и военнослужащих.

Попытка навести порядок в тюрьмах привела к ухудшению ситуации в сфере безопасности в южноамериканской стране.

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