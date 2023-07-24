В Эквадоре при нападении убит мэр города

Мэр города Манта, расположенного на западе Эквадора, убит в результате нападения.

Мэр города Манта, расположенного на западе Эквадора, убит в результате нападения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил президент страны Гильермо Лассо.

"Печальные новости для страны: Агустин Интриаго, мэр Манты, погиб при нападении. Соболезнуем семье мэра и второй жертвы", - написал Лассо на своей странице в Twitter. Президент приказал полиции задействовать необходимые силы, чтобы найти виновных и привлечь их к ответственности.

Глава МВД Эквадора Хуан Сапата заявил, что еще четыре человека получили ранения, в том числе двое нападавших. Причины случившегося устанавливаются.