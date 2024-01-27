В Эквадоре после начала беспорядков задержали почти 4 тыс. человек

Полиция и Вооруженные силы Эквадора задержали 3 886 подозреваемых после начала вооруженных беспорядков, вызванных бунтами в тюрьмах.

Полиция и Вооруженные силы Эквадора задержали 3 886 подозреваемых после начала вооруженных беспорядков, вызванных бунтами в тюрьмах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пенитенциарная служба республики.

"Задержаны 3 886 человек, из них 237 - по подозрению в терроризме", - указано на странице ведомства в соцсети X. Более 46 тыс. сотрудников правоохранительных органов участвовали в операциях по противодействию преступности, в ходе которых было изъято свыше 1,3 тыс. единиц огнестрельного оружия, порядка 5,2 тыс. взрывных устройств и более 35 тонн наркотических веществ. Число освобожденных из заложников сотрудников полиции и исправительных учреждений превышает 200.

Ситуация в сфере безопасности в Эквадоре обострилась 7 января после побега из тюрьмы главаря банды "Лос-Чонерос" по прозвищу Фито. После этого в нескольких пенитенциарных учреждениях страны произошли бунты. 8 января президент Даниэль Нобоа объявил в стране чрезвычайное положение и ввел комендантский час. Позже действие комендантского часа было отменено на территории 160 кантонов из 221.