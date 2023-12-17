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В Эквадоре похитили британского почетного консула

В Эквадоре похитили британского почетного консула Почетный консул Великобритании в Гуаякиле и известный предприниматель Колин Армстронг был похищен в Эквадоре.
Другие страны
17 декабря 2023 г. 00:10
В Эквадоре похитили британского почетного консула

Почетный консул Великобритании в Гуаякиле и известный предприниматель Колин Армстронг был похищен в Эквадоре.

Как передает Report со ссылкой на газету El Universo, похищение произошло в провинции Лос-Риос.

В свою очередь полиция Эквадора сообщила на странице в соцсети Х, что в связи с предполагаемым преступлением в отношении предпринимателя, произошедшего в субботу рано утром в Лос-Риос, специализированные подразделения полиции Эквадора проводят следственные мероприятия.

Местные СМИ отмечают, что вместе с консулом была похищена и его жена.

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Версия на азербайджанском языке Britaniyanın Ekvadordakı fəxri konsulu qaçırılıb

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