В Эквадоре похитили британского почетного консула

Почетный консул Великобритании в Гуаякиле и известный предприниматель Колин Армстронг был похищен в Эквадоре.

Почетный консул Великобритании в Гуаякиле и известный предприниматель Колин Армстронг был похищен в Эквадоре.

Как передает Report со ссылкой на газету El Universo, похищение произошло в провинции Лос-Риос.

В свою очередь полиция Эквадора сообщила на странице в соцсети Х, что в связи с предполагаемым преступлением в отношении предпринимателя, произошедшего в субботу рано утром в Лос-Риос, специализированные подразделения полиции Эквадора проводят следственные мероприятия.

Местные СМИ отмечают, что вместе с консулом была похищена и его жена.