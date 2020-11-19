В Эквадоре погибли 5 человек в результате обвала на шахте

Обвал произошел на шахте, находящейся в труднодоступном районе Лос-Ахос на границе с Колумбией

По меньшей мере пять человек погибли в Эквадоре в результате обвала на шахте, где незаконно велась добыча ископаемых на территории северо-западной провинции Эсмеральдас.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщила на своем сайте газета El Norte со ссылкой на данные Национальной службы по чрезвычайным ситуациям (НСЧС).

Среди погибших - четверо взрослых и один подросток. Прибывшие на место происшествия спасатели вызволили из-под завалов трех человек, которые получили легкие травмы, уточнила НСЧС.

Обвал произошел на шахте, находящейся в труднодоступном районе Лос-Ахос на границе с Колумбией. Горняки занимались добычей ископаемых, не имея на это официального разрешения. По предварительным данным, инцидент произошел из-за нарушения техники безопасности при проведении работ.