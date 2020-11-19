О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Эквадоре погибли 5 человек в результате обвала на шахте

В Эквадоре погибли 5 человек в результате обвала на шахте Обвал произошел на шахте, находящейся в труднодоступном районе Лос-Ахос на границе с Колумбией
Другие страны
19 ноября 2020 г. 10:48
В Эквадоре погибли 5 человек в результате обвала на шахте

По меньшей мере пять человек погибли в Эквадоре в результате обвала на шахте, где незаконно велась добыча ископаемых на территории северо-западной провинции Эсмеральдас.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщила на своем сайте газета El Norte со ссылкой на данные Национальной службы по чрезвычайным ситуациям (НСЧС).

Среди погибших - четверо взрослых и один подросток. Прибывшие на место происшествия спасатели вызволили из-под завалов трех человек, которые получили легкие травмы, уточнила НСЧС.

Обвал произошел на шахте, находящейся в труднодоступном районе Лос-Ахос на границе с Колумбией. Горняки занимались добычей ископаемых, не имея на это официального разрешения. По предварительным данным, инцидент произошел из-за нарушения техники безопасности при проведении работ.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Ecuador: Mine collapse kills five
Версия на азербайджанском языке Ekvadorda şaxta çöküb, ölənlər var

Новости партнеров

Самое читаемое

Звезды-азербайджанцы, которые не разделили с народом радость победы
Звезды-азербайджанцы, которые не разделили с народом радость победы
12 ноября 2020 г. 16:32
Начальник Главного управления полиции Баку освобожден от занимаемой должности
Начальник Главного управления полиции Баку освобожден от занимаемой должности
14 ноября 2020 г. 13:42
Выявлены новые факты об использовании Арменией иностранных наемников
ФотоВыявлены новые факты об использовании Арменией иностранных наемников
15 ноября 2020 г. 10:30
Президент Ильхам Алиев: Кочарян и Саргсян, мы разгромили вашу армию!
Президент Ильхам Алиев: Кочарян и Саргсян, мы разгромили вашу армию!
17 ноября 2020 г. 13:54
Жером Ламбер о неверном произношении названия Шуши официальными лицами Франции 
Жером Ламбер о неверном произношении названия Шуши официальными лицами Франции 
13 ноября 2020 г. 17:01
Армянские родители требуют встречи с Тонояном: Верните наших детей
Армянские родители требуют встречи с Тонояном: Верните наших детей
16 ноября 2020 г. 15:15
Состоялся обмен телами военнослужащих, погибших в ходе боев вокруг города Шуша
Состоялся обмен телами военнослужащих, погибших в ходе боев вокруг города Шуша
14 ноября 2020 г. 11:08
В Уджаре машина скорой помощи сбила пешехода
ФотоВ Уджаре машина скорой помощи сбила пешехода
14 ноября 2020 г. 07:24
Назначены коменданты освобожденных от оккупации районов
Назначены коменданты освобожденных от оккупации районов
12 ноября 2020 г. 17:49
Готовится программа по возвращению вынужденных переселенцев
Готовится программа по возвращению вынужденных переселенцев
14 ноября 2020 г. 16:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi