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    В Эквадоре почти 50 человек ранены в ДТП с автобусами

    Всем пострадавшим оказана медицинская помощь

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Один человек погиб и 47 получили ранения в результате лобового столкновения двух пассажирских автобусов в Эквадоре.

    Как передает Report, об этом сообшает газета El Comercio.

    По сообщению местной полиции, ДТП произошло рано утром в четверг в провинции Эль-Оро. Погибший – водитель одного из автобусов, всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

    Четыре человека были зажаты в салонах автобусов, в связи с чем потребовалось применение специального оборудования, чтобы освободить пострадавших.

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