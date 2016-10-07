В Эквадоре почти 50 человек ранены в ДТП с автобусами

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Один человек погиб и 47 получили ранения в результате лобового столкновения двух пассажирских автобусов в Эквадоре.

Как передает Report, об этом сообшает газета El Comercio.

По сообщению местной полиции, ДТП произошло рано утром в четверг в провинции Эль-Оро. Погибший – водитель одного из автобусов, всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

Четыре человека были зажаты в салонах автобусов, в связи с чем потребовалось применение специального оборудования, чтобы освободить пострадавших.