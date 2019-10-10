В Эквадоре почти 450 человек пострадали в ходе протестов

Почти 450 человек, включая полицейских, пострадали в ходе протестов в Эквадоре. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении главы МВД страны Марии Паулы Ромо.

Как заявила Ромо на пресс-конференции, в ходе начавшихся несколько дней назад манифестаций пострадали в общей сложности 86 полицейских. Большая часть приходится на беспорядки, произошедшие в столице страны городе Кито. Помимо этого, еще 360 человек обратились за медицинской помощью. В начале октября в Эквадоре начались манифестации граждан, недовольных экономическими реформами правительства. Президент Эквадора объявил режим чрезвычайного положения в связи с протестами и перенес штаб-квартиру правительства из Кито в крупнейший город Гуаякиль на западе страны.