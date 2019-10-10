В Эквадоре почти 450 человек пострадали в ходе протестов

Почти 450 человек, включая полицейских, пострадали в ходе протестов в Эквадоре. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении главы МВД страны Марии Паулы Ромо.Как заявила Ромо на пресс-конференции, в ходе начавшихся несколько дней назад манифестаций пострадали в общей сложности 86 полицейских. Большая часть приходится на беспорядки, произошедшие в столице страны городе Кито. Помимо этого, еще 360 человек обратились за медицинской помощью. В начале октября в Эквадоре начались манифестации граждан, недовольных экономическими реформами правительства. Президент Эквадора объявил режим чрезвычайного положения в связи с протестами и перенес штаб-квартиру правительства из Кито в крупнейший город Гуаякиль на западе страны.
В Эквадоре почти 450 человек пострадали в ходе протестовВ Эквадоре почти 450 человек пострадали в ходе протестов
https://report.az/storage/news/430cfb59321332d22960e829d5f19cab/2b577dc3-b810-49bc-9efe-25cc428a3a4a_292.jpg
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