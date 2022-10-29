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В Эквадоре от отравления метанолом умерли 12 человек

В Эквадоре от отравления метанолом умерли 12 человек Минимум 12 человек умерли от отравления суррогатным алкоголем в Эквадоре.
Другие страны
29 октября 2022 г. 08:32
В Эквадоре от отравления метанолом умерли 12 человек

Минимум 12 человек умерли от отравления суррогатным алкоголем в Эквадоре.

Как передает Report, об этом сообщило министерство здравоохранения республики.

"Министерство здравоохранения продолжает наблюдение за ситуацией в провинциях Санто-Доминго-де-лос-Тсачилас и Эсмеральдас, где произошли случаи интоксикации в результате употребления метилового спирта. Сообщается о 12 умерших. Всего медицинскую помощь из-за отравления получили 52 человека: 39 - в Санто-Доминго и 13 - в Эсмеральдасе", - отмечают в ведомстве.

Правоохранительные органы ведут расследование инцидентов и разыскивают распространителей суррогатного алкоголя. По официальным данным, на настоящий момент изъято около 50 тыс. литров продукции.

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