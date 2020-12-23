О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Эквадоре нашли новые штаммы коронавируса

В Эквадоре нашли новые штаммы коронавируса Также были выявлены еще две разновидности в стране, появившиеся между июлем и ноябрем.
Другие страны
23 декабря 2020 г. 10:11
В Эквадоре нашли новые штаммы коронавируса

Ученые Эквадора обнаружили в стране новые разновидности коронавируса, одна из них могла повлиять на рост числа заболеваний в стране, однако они не имеют ничего общего со штаммом, обнаруженным в Великобритании. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Университет Эспириту Санто.
Исследователи сохранили генетические материалы из более чем 2,5 тысячи образцов из 22 провинций страны, что позволило определить тип штамма вируса, который появился в каждом городе, были ли мутации.

"Был выявлен новый вариант SARS-CoV-2, есть подозрение, что он может играть роль в быстром росте заразности вируса. Ни одна из последовательностей изученных вирусов не показывает генетическую вариацию вируса Англии", - отмечают ученые.

Также были выявлены еще две разновидности в стране, появившиеся между июлем и ноябрем.

Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.

Ряд стран объявили о приостановке авиасообщения с Британией.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Самое важное

Брайза: Минская группа ОБСЕ  уже мертва
Брайза: Минская группа ОБСЕ  уже мертва
22 декабря 2020 г. 17:35
Хулуси Акар: Турция направила в Карабах 60 военнослужащих
Хулуси Акар: Турция направила в Карабах 60 военнослужащих
22 декабря 2020 г. 16:14
МИД: ЮНЕСКО пренебрегла призывами Азербайджана
МИД: ЮНЕСКО пренебрегла призывами Азербайджана
22 декабря 2020 г. 13:42
Россельхознадзор дал добро на поставку помидоров и яблок из Азербайджана
Россельхознадзор дал добро на поставку помидоров и яблок из Азербайджана
22 декабря 2020 г. 13:14
Азербайджанцы не верят, что смогут жить вместе с армянами в Карабахе
Азербайджанцы не верят, что смогут жить вместе с армянами в Карабахе
22 декабря 2020 г. 12:06
Список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне
Список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне
21 декабря 2020 г. 17:42
Все улицы Шуши обследованы, правительству будет представлен отчет
ФотоВсе улицы Шуши обследованы, правительству будет представлен отчет
21 декабря 2020 г. 17:36
Названо время переселения жителей в Шушу
ФотоНазвано время переселения жителей в Шушу
21 декабря 2020 г. 16:03
Освобожденное от оккупации джабраильское село Гараджаллы
Освобожденное от оккупации джабраильское село Гараджаллы
21 декабря 2020 г. 15:06
Для возвращающихся на освобожденные от оккупации территории предусматривается ряд льгот
Для возвращающихся на освобожденные от оккупации территории предусматривается ряд льгот
21 декабря 2020 г. 12:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi