В Эквадоре нашли новые штаммы коронавируса

Также были выявлены еще две разновидности в стране, появившиеся между июлем и ноябрем.

Ученые Эквадора обнаружили в стране новые разновидности коронавируса, одна из них могла повлиять на рост числа заболеваний в стране, однако они не имеют ничего общего со штаммом, обнаруженным в Великобритании. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Университет Эспириту Санто.

Исследователи сохранили генетические материалы из более чем 2,5 тысячи образцов из 22 провинций страны, что позволило определить тип штамма вируса, который появился в каждом городе, были ли мутации.

"Был выявлен новый вариант SARS-CoV-2, есть подозрение, что он может играть роль в быстром росте заразности вируса. Ни одна из последовательностей изученных вирусов не показывает генетическую вариацию вируса Англии", - отмечают ученые.

Также были выявлены еще две разновидности в стране, появившиеся между июлем и ноябрем.

Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.

Ряд стран объявили о приостановке авиасообщения с Британией.