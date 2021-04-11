В Эквадоре начался второй тур президентских выборов

Голосование во втором туре президентских выборов началось в воскресенье в Эквадоре.

Голосование во втором туре президентских выборов началось в воскресенье в Эквадоре.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, участки открылись в 07:00 по местному времени (16:00 бакинское время) и будут работать до 17:00 (02:00 понедельника).

На высший государственный пост претендуют Андрес Араус, представляющий левоцентристскую коалицию "Союз ради надежды", и экс-банкир Гильермо Лассо от правоцентристского "Движения КРЕО". В первом туре за Арауса проголосовали 32,72% избирателей, за Лассо - 19,74%.

Результаты опросов общественного мнения свидетельствуют о том, что ни один из кандидатов не является явным фаворитом во втором туре. В середине марта компания Cedatos обнародовала итоги социологического исследования, согласно которому победу во втором туре должен одержать Араус с 52,5% голосов. Однако опрос, проведенный две недели спустя, показал преимущество Лассо: 52% голосов против 48% у его соперника.

Отметим, что во втором туре власти Эквадора не стали разделять день голосование на две смены, как это было сделано 7 февраля из-за пандемии коронавируса. Волеизъявление является обязательным для граждан в возрасте от 18 до 65 лет, постоянно проживающих в стране.