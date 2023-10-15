В Эквадоре началось голосование во втором туре президентских выборов

Голосование во втором туре досрочных президентских выборов началось в Эквадоре. Избирательные участки будут открыты до 17:00 по местному времени.

Голосование во втором туре досрочных президентских выборов началось в Эквадоре. Избирательные участки будут открыты до 17:00 по местному времени.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

На высший государственный пост претендует Луиса Гонсалес, представляющая левую коалицию "Гражданская революция", и Даниэль Нобоа, выдвигающийся от центристского движения "Национальное демократическое действие". Опросы, опубликованные за 10 дней до выборов, не показали явного лидера во втором туре.

Выборы проходят в условиях действия чрезвычайного положения, введенного после убийства кандидата в президенты от движения "Строй" Фернандо Вильявисенсио 9 августа. К обеспечению безопасности в день голосования во втором туре выборов будет привлечено 53 тыс. полицейских и 43 тыс. военных. Обоих кандидатов на участках для голосования будет сопровождать охрана.

В первом туре выборов, который прошел 20 августа, граждане Эквадора, живущие за границей, могли проголосовать дистанционно. Однако во втором туре Национальный избирательный совет отказался от этого варианта из-за возникших технических проблем, вызванных хакерской атакой. Как сообщил орган, выполняющий функции ЦИК, в пятницу, из-за логистических проблем и вопросов безопасности в этом году голосование не было организовано в России, Беларуси, Израиле и Никарагуа.

Досрочные выборы были созваны в мае действующим президентом Гильермо Лассо с целью роспуска парламента, который должен был рассмотреть вопрос его импичмента. Новый глава государства вступит в должность в конце ноября или начале декабря этого года. Очередные президентские и парламентские выборы должны пройти в Эквадоре в 2025 году.