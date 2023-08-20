О нас

В Эквадоре началось голосование на президентских и парламентских выборах

В Эквадоре началось голосование на президентских и парламентских выборах Голосование на президентских и парламентских выборах началось в воскресенье в Эквадоре.
Другие страны
20 августа 2023 г. 16:42
В Эквадоре началось голосование на президентских и парламентских выборах

Голосование на президентских и парламентских выборах началось в воскресенье в Эквадоре.

Как передает Report, избирательные участки будут открыты до 17:00 (00:00 – бакинское время).

На высший государственный пост претендуют восемь кандидатов. Действующий президент Гильермо Лассо, полномочия которого должны были истечь в 2025 году, в выборах не участвует. Согласно опросам, фаворитом гонки считается кандидат от левого движения "Гражданская революция" Луиса Гонсалес, занимавшая различные посты в правительстве экс-президента Рафаэля Корреа (был главой государства в 2007-2017 годы).

Основную конкуренцию ей могут составить кандидат от правоцентристского альянса "За страну без страхов" Ян Топик, экоактивист Яку Перес, представляющий коалицию левых и левоцентристских партий "Конечно, это возможно", бывший вице-президент Отто Зонненхольцнер, выдвигающийся от центристской коалиции "Давайте действовать", а также журналист Кристиан Сурита, который был внесен в списки претендентов на высший государственный пост вместо кандидата от движения "Строй" Фернандо Вильявисенсио, который был застрелен 9 августа после предвыборной встречи.

После убийства политика глава избирательного совета республики Диана Атамаинт заявила, что военные усилят охрану избирательных участков в день выборов.

Для победы кандидату необходимо получить абсолютное большинство голосов или не менее 40%, но при условии, что от ближайшего соперника его будет отделять не менее 10% голосов. Если никто из претендентов на высший государственный пост не заручится необходимой поддержкой в это воскресенье, то 15 октября в стране пройдет второй тур.

Помимо главы государства, гражданам Эквадора предстоит избрать 137 депутатов. Лассо созвал выборы в мае с целью роспуска парламента, который обсуждал его импичмент.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Госкомиссия: Внесена ясность в судьбу пропавших без вести 15 человек
Госкомиссия: Внесена ясность в судьбу пропавших без вести 15 человек
18 августа 2023 г. 16:42
На восстановительные работы в Кяльбаджаре выделено 80 млн манатов
На восстановительные работы в Кяльбаджаре выделено 80 млн манатов
17 августа 2023 г. 14:09
Президент: Мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути развития отношений с Индонезией в русле дружбы
Президент: Мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути развития отношений с Индонезией в русле дружбы
17 августа 2023 г. 12:00
В Нью-Йорке задержан армянин, напавший на азербайджанцев перед штаб-квартирой ООН
ФотоВ Нью-Йорке задержан армянин, напавший на азербайджанцев перед штаб-квартирой ООН
17 августа 2023 г. 02:40
МО: Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
МО: Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
16 августа 2023 г. 20:12
Задержанный в Кяльбаджаре армянский диверсант участвовал в 44-дневной войне
Задержанный в Кяльбаджаре армянский диверсант участвовал в 44-дневной войне
16 августа 2023 г. 16:02
На строительство автомобильной дороги в Гахе выделено 4,9 млн манатов
На строительство автомобильной дороги в Гахе выделено 4,9 млн манатов
16 августа 2023 г. 15:01
Милли Меджлис обратился к парламентам зарубежных стран в связи с попытками манипулирования со стороны Армении
Милли Меджлис обратился к парламентам зарубежных стран в связи с попытками манипулирования со стороны Армении
15 августа 2023 г. 20:53
В миссии ЕС опровергли информацию Минобороны Армении
В миссии ЕС опровергли информацию Минобороны Армении
15 августа 2023 г. 16:51
В Шуше обнаружено очередное массовое захоронение
ФотоВ Шуше обнаружено очередное массовое захоронение
15 августа 2023 г. 15:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi