О нас

В Эквадоре начали использовать кокаин в производстве бетона

В Эквадоре начали использовать кокаин в производстве бетона В Эквадоре строители начали использовать измельченный кокаин в качестве смеси для изготовления бетона.
Другие страны
22 февраля 2023 г. 03:48
В Эквадоре начали использовать кокаин в производстве бетона

В Эквадоре строители начали использовать измельченный кокаин в качестве смеси для изготовления бетона.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, используя метод инкапсуляции ученые решили измельчать изъятые брикеты кокаина в промышленных машинах вместе с другими отходами, а полученный порошок смешивать с цементом, песком и водой для создания бетонных площадок.

По словам главы отдела расследований по борьбе с наркотиками, для сжигания тонны кокаина может потребоваться около 12 часов, а для инкапсуляции того же количества требуется менее трех часов.

"Эта процедура дешевле, занимает меньше времени и не влияет на окружающую среду", — сказал полицейский.

По данным полиции страны, количество наркотиков, изъятых в Эквадоре в 2021 году, увеличилось почти вдвое по сравнению с 2020 годом и составило более 210 тонн. Основная масса запрещенных веществ — кокаин.

Сегодня количество наркотика в стране превышает объем доступного места на 27 предназначенных для его хранения полицейских складах. Также рекордное количество кокаина превышает вместимость печей, которые используют для его уничтожения.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Генерал: Азербайджанские спасатели извлекли 26 тел из-под завалов в Хатае
Генерал: Азербайджанские спасатели извлекли 26 тел из-под завалов в Хатае
21 февраля 2023 г. 11:26
В Офисе президента Украины назвали причину прекращения переговоров с Россией
В Офисе президента Украины назвали причину прекращения переговоров с Россией
20 февраля 2023 г. 18:41
Ректор университета Аданы: Первую поддержку Турция получила от братского Азербайджана
Ректор университета Аданы: Первую поддержку Турция получила от братского Азербайджана
20 февраля 2023 г. 17:20
Эксперт: Сотрудничество Азербайджана с Курдистаном и Ираком будет позитивным для региона
Эксперт: Сотрудничество Азербайджана с Курдистаном и Ираком будет позитивным для региона
20 февраля 2023 г. 16:39
Азербайджанские ветераны добровольцами отправились на помощь Турции
ФотоАзербайджанские ветераны добровольцами отправились на помощь Турции
20 февраля 2023 г. 15:02
Банкоматы в Азербайджане смогут выдавать монеты
Банкоматы в Азербайджане смогут выдавать монеты
20 февраля 2023 г. 14:14
Грузооборот Бакинского морского порта в 2022 году вырос на 13,6%
Грузооборот Бакинского морского порта в 2022 году вырос на 13,6%
20 февраля 2023 г. 13:42
Политолог: Азербайджан важный партнер Венгрии в сфере энергетики
Политолог: Азербайджан важный партнер Венгрии в сфере энергетики
20 февраля 2023 г. 11:33
Подоляк: Россия ежедневно теряет в Украине 800 - 1100 военных
Подоляк: Россия ежедневно теряет в Украине 800 - 1100 военных
19 февраля 2023 г. 21:39
Азербайджанский спасатель: Найденные под завалами золотые украшения мы передали турецким жандармам
ФотоАзербайджанский спасатель: Найденные под завалами золотые украшения мы передали турецким жандармам
18 февраля 2023 г. 17:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi