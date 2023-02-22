В Эквадоре начали использовать кокаин в производстве бетона

В Эквадоре строители начали использовать измельченный кокаин в качестве смеси для изготовления бетона.

В Эквадоре строители начали использовать измельченный кокаин в качестве смеси для изготовления бетона.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, используя метод инкапсуляции ученые решили измельчать изъятые брикеты кокаина в промышленных машинах вместе с другими отходами, а полученный порошок смешивать с цементом, песком и водой для создания бетонных площадок.

По словам главы отдела расследований по борьбе с наркотиками, для сжигания тонны кокаина может потребоваться около 12 часов, а для инкапсуляции того же количества требуется менее трех часов.

"Эта процедура дешевле, занимает меньше времени и не влияет на окружающую среду", — сказал полицейский.

По данным полиции страны, количество наркотиков, изъятых в Эквадоре в 2021 году, увеличилось почти вдвое по сравнению с 2020 годом и составило более 210 тонн. Основная масса запрещенных веществ — кокаин.

Сегодня количество наркотика в стране превышает объем доступного места на 27 предназначенных для его хранения полицейских складах. Также рекордное количество кокаина превышает вместимость печей, которые используют для его уничтожения.