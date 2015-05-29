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    ​В Эквадоре конфисковано 200 тыс. акульих плавников

    Плавники были найдены в ходе рейда в городе Манта

    Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Полиция в Эквадоре конфисковала около 200 тыс. акульих плавников, которые, как полагают, контрабандисты намеревались отправить в страны Азии.

    B Как передает Report со ссылкой на BBC, как заявил представитель полиции, плавники, используемые в Азии для приготовления супа, были найдены в ходе рейда в городе Манта.

    Шесть человек, в том числе один китаец, были арестованы.

    Министр внутренних дел страны Хосе Серрано отметил, что для получения такого количества плавников было уничтожено около 50 тыс. акул.

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