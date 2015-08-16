​В Эквадоре из-за извержения вулкана объявлено ЧП

Баку. 16 Августа. REPORT.AZ/ В Эквадоре объявлено чрезвычайное положение в связи с активизацией вулкана Котопахи, расположенного примерно в 60 км от столицы страны Кито.

Как передает Report, по словам президента Рафаэля Корреа, власти эвакуировали несколько сотен человек, проживаюших неподалеку от кратера вулкана.

Извержение началось в минувшую пятницу - вулкан выбросил столб пепла на высоту более пяти тысяч метров.

По данным агентства Ассошиэйтед пресс, Котопахи, высота которого составляет 5987 м, считается одним из самых опасных действующих вулканов на планете.

Последнее извержение Котопахи датируется 1877 годом.

Всего в Эквадоре расположено восемь активных вулканов.