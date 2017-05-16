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    В Эквадоре изъяли партию кокаина стоимостью в четверть миллиарда долларов США

    Наркотик предназначался для переправки в Европу© Business Insider

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Полиция Эквадора изъяла 5,53 тонны кокаина, рыночная стоимость которого оценивается в 250 млн долларов США, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    Наркотик предназначался для переправки в Европу, сообщает министерство внутренних дел страны.

    Операция по задержанию наркоторговцев и их груза прошла 12 мая. Кокаин находился на борту грузового судна, которое вышло из эквадорского порта Ла-Либертад и направлялось в Испанию через Панамский канал, оно было арестовано в Тихом океане вскоре после выхода из порта. По данным стражей порядка, были задержаны члены многонациональной команды судна, а также стоявшие во главе преступного синдиката граждане Испании и Колумбии.

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