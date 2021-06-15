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В Эквадоре два человека погибли при столкновениях между заключенными

В Эквадоре два человека погибли при столкновениях между заключенными Более 10 человек ранены, два человека погибли в результате серии столкновений между заключенными в тюрьме Гуаякиля за выходные.
Другие страны
15 июня 2021 г. 07:21
В Эквадоре два человека погибли при столкновениях между заключенными

Более 10 человек ранены, два человека погибли в результате серии столкновений между заключенными в тюрьме Гуаякиля за выходные.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил директор тюрьмы Литораль Франклин Уэртас.

"На данный момент известно о двух погибших, семь человек получили ранения в первом случае и сегодня четверо во втором случае", - сообщил Уэртас журналистам.

По информации местных СМИ, с субботы в тюрьме Литораль произошло четыре вспышки насилия между бандами, которые стремятся установить контроль внутри этой тюрьмы. В воскресенье заключенным мужской тюрьмы удалось сломать стену в женскую тюрьму, после чего 28 человек пытались бежать, однако все они были пойманы.

С начала года в бунтах в эквадорских тюрьмах погибли не менее 85 человек. Помимо конфликтов между преступными группировками известно, что почти все тюрьмы страны сильно переполнены, это может служить другой причиной беспорядков. В марте на фоне многочисленных жертв среди заключенных в отставку подал глава МВД Эквадора Патрисио Пасминьо.

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