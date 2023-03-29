В Эквадоре число пропавших без вести после схода оползня возросло до 71

Число пропавших без вести после схода оползня в городе Алауси в центральной части Эквадора увеличилось до 71.

Число пропавших без вести после схода оползня в городе Алауси в центральной части Эквадора увеличилось до 71.

Как передает Report, об этом сообщило управление по чрезвычайным ситуациям страны. Ранее приводились данные о 64 пропавших без вести и 7 погибших.

"Восемь человек погибли, 30 получили травмы, 71 числится пропавшим без вести", - говорится в последнем отчете, опубликованном на странице управления в Twitter.

По данным ведомства, были спасены 32 человека. На месте продолжается разбор завалов.

Оползень сошел на жилые дома в ночь на 27 марта. В общей сложности в зоне бедствия оказались 500 человек. По оценкам Красного Креста, разрушены или повреждены 163 дома.