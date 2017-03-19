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    В Эквадоре число погибших в результате дождей и наводнений достигло 15 человек

    В результате удара стихии были разрушены 123 жилых дома

    Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ По меньшей мере 15 человек погибли в Эквадоре в результате сильных дождей и наводнений, которые продолжаются на территории этой страны уже несколько недель.

    Как передает Report, соответствующие данные опубликовала в субботу местная газета El Comercio.

    Ссылаясь на отчет, представленный президентом страны Рафаэлем Корреа, издание также сообщило, что 123 жилых дома были разрушены в результате удара стихии. Наводнения и оползни нанесли ущерб шести тысячам эквадорских семей. 276 человек размещены во временных убежищах, еще более тысячи - лишились крова, но временно переселились в дома своих родственников. В наибольшей степени пострадали такие провинции, как Манаби, Гуаяс, Напо, Эль-Оро и Лос-Риос.

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