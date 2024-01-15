В Эквадоре более 1,3 тыс. человек задержали после начала беспорядков

Вооруженные силы и полиция Эквадора задержали 1 327 человек после начала беспорядков, вызванных бунтами в тюрьмах.

Вооруженные силы и полиция Эквадора задержали 1 327 человек после начала беспорядков, вызванных бунтами в тюрьмах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила администрация президента Даниэля Нобоа в соцсети "Х".

"В период с 9-го по 14-ое января 2024 года задержано 1 327 подозреваемых, из них 143 - по подозрению в терроризме. 5 террористов ликвидированы, 11 сотрудников полиции освобождены, 2 сотрудника полиции погибли при исполнении обязанностей", - сказано в сообщении.

Силовики изъяли почти 500 единиц огнестрельного оружия, примерно столько же бомб и более 5 тонн наркотических веществ. Также они освободили 11 полицейских и 201 сотрудника исправительных учреждений.

Ситуация в сфере безопасности в Эквадоре обострилась 7 января после побега из тюрьмы главаря банды "Лос-Чонерос" по прозвищу Фито. После этого в нескольких пенитенциарных учреждениях страны произошли бунты. 8 января Нобоа объявил в стране чрезвычайное положение и ввел комендантский час.