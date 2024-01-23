О нас

В Эквадоре арестованы 67 членов банды, напавшей на больницу

В Эквадоре арестованы 67 членов банды, напавшей на больницу Суд Эквадора принял решение о заключении под стражу 67 обвиняемых, которые совершили нападение на больницу "Ягуачи" в западной провинции страны Гуаяс.
Другие страны
23 января 2024 г. 20:59
В Эквадоре арестованы 67 членов банды, напавшей на больницу

Суд Эквадора принял решение о заключении под стражу 67 обвиняемых, которые совершили нападение на больницу "Ягуачи" в западной провинции страны Гуаяс.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

"Судья удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения 67 обвиняемым в виде заключения под стражу в тюрьме Гуаякиля", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным ведомства, члены банды захватили помещения больницы, чтобы освободить раненого товарища, который впоследствии умер в медицинском учреждении. При задержании подозреваемых эквадорские силовики изъяли огнестрельное оружие и наркотики.

Ситуация в сфере безопасности в Эквадоре обострилась 7 января после побега из тюрьмы главаря банды "Лос-Чонерос" по прозвищу Фито. Вооруженные силы и полиция Эквадора задержали более 2 тыс. человек после начала беспорядков, вызванных бунтами в тюрьмах.

Правоохранительные органы изъяли почти 500 единиц огнестрельного оружия, примерно столько же бомб и более 5 тонн наркотических веществ. 8 января президент республики Даниэль Нобоа объявил в стране чрезвычайное положение сроком на 60 дней и ввел комендантский час.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Второе заседание Совета по конкуренции ОТГ пройдет в Шуше
Второе заседание Совета по конкуренции ОТГ пройдет в Шуше
23 января 2024 г. 17:22
Кризис в Красном море и перспективы Среднего коридора
Кризис в Красном море и перспективы Среднего коридора
23 января 2024 г. 17:11
Президент Ильхам Алиев принял заместителя председателя правительства РФ
Президент Ильхам Алиев принял заместителя председателя правительства РФ
23 января 2024 г. 11:37
Президент ознакомился с работами по строительству и благоустройству в Белом городе Баку
ФотоПрезидент ознакомился с работами по строительству и благоустройству в Белом городе Баку
22 января 2024 г. 19:20
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Шехидляр хиябаны
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Шехидляр хиябаны
20 января 2024 г. 10:01
Внесены изменения в состав Оргкомитета COP29
Внесены изменения в состав Оргкомитета COP29
19 января 2024 г. 17:28
Религиозным образованиям в Азербайджане выделена финансовая помощь
Религиозным образованиям в Азербайджане выделена финансовая помощь
19 января 2024 г. 14:48
Грузия экстрадировала в Азербайджан находящегося в международном розыске гражданина
Грузия экстрадировала в Азербайджан находящегося в международном розыске гражданина
19 января 2024 г. 11:58
Президент Генассамблеи ООН: Надеюсь на хорошие итоги COP29 в Азербайджане
ФотоПрезидент Генассамблеи ООН: Надеюсь на хорошие итоги COP29 в Азербайджане
18 января 2024 г. 16:55
Президент Азербайджана принял верительные грамоты новоназначенного посла США
ФотоПрезидент Азербайджана принял верительные грамоты новоназначенного посла США
18 января 2024 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi