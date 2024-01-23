В Эквадоре арестованы 67 членов банды, напавшей на больницу

Суд Эквадора принял решение о заключении под стражу 67 обвиняемых, которые совершили нападение на больницу "Ягуачи" в западной провинции страны Гуаяс.

Суд Эквадора принял решение о заключении под стражу 67 обвиняемых, которые совершили нападение на больницу "Ягуачи" в западной провинции страны Гуаяс.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

"Судья удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения 67 обвиняемым в виде заключения под стражу в тюрьме Гуаякиля", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным ведомства, члены банды захватили помещения больницы, чтобы освободить раненого товарища, который впоследствии умер в медицинском учреждении. При задержании подозреваемых эквадорские силовики изъяли огнестрельное оружие и наркотики.

Ситуация в сфере безопасности в Эквадоре обострилась 7 января после побега из тюрьмы главаря банды "Лос-Чонерос" по прозвищу Фито. Вооруженные силы и полиция Эквадора задержали более 2 тыс. человек после начала беспорядков, вызванных бунтами в тюрьмах.

Правоохранительные органы изъяли почти 500 единиц огнестрельного оружия, примерно столько же бомб и более 5 тонн наркотических веществ. 8 января президент республики Даниэль Нобоа объявил в стране чрезвычайное положение сроком на 60 дней и ввел комендантский час.