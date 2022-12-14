В ЕК заявили о выделении Киеву последнего в 2022 году транша в 500 млн евро

Еврокомиссия (ЕК) выделила и перечислила Украине последний в 2022 году транш в размере 500 млн евро.

Еврокомиссия (ЕК) выделила и перечислила Украине последний в 2022 году транш в размере 500 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил представитель ЕК.

"Сегодня Еврокомиссия перечислила третий и последний транш в 500 млн евро в рамках 5 млрд евро исключительной макрофинансовой поддержки Украине", - заявил представитель ЕК.

Транш был передан Украине как кредит на льготных условиях. Речь идет о финансовой поддержке Киева, которая была согласована странами-участницами объединения текущей весной. Всего за 2022 году Еврокомиссия перевела Украине в рамках макрофинансовой поддержки 9 млрд евро.