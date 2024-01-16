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Еврокомиссия: ЕС вскоре сможет производить 1 млн артиллерийских боеприпасов в год

Еврокомиссия: ЕС вскоре сможет производить 1 млн артиллерийских боеприпасов в год Производственные мощности оборонных компаний Евросоюза вскоре позволят выпускать 1 млн артиллерийских боеприпасов в год.
Другие страны
16 января 2024 г. 15:15
Еврокомиссия: ЕС вскоре сможет производить 1 млн артиллерийских боеприпасов в год

Производственные мощности оборонных компаний Евросоюза вскоре позволят выпускать 1 млн артиллерийских боеприпасов в год.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович в ходе пленарной сессии Европарламента.

"В марте 2023 года страны ЕС согласовали подход по обеспечению Украины боеприпасами. С тех пор ЕС добился прогресса по выполнению стратегии доставки Украине 1 млн снарядов. Еврокомиссия ведет работу по увеличению производственных возможностей ЕС, вскоре европейская промышленность сможет производить 1 млн артиллерийских боеприпасов каждый год, а также других типов вооружений класса "земля - земля", - сказал Шефчович.

Он уточнил, что в рамках поддержки производства снарядов и ракет страны ЕС договорились выделить €500 млн на поддержку инвестиционных проектов в этой сфере. Общий объем инвестиций должен составить €1,4 млрд. "Наша роль и долг - не только продолжать, но и нарастить поддержку Украины. Евросоюз и его члены сейчас ведут работу по наращиванию возможностей для обеспечения Украины необходимой поддержкой, как и выполнения обязательств в сфере безопасности", - сказал он, добавив, что Украина для ЕС является "главным приоритетом".

В марте 2023 года страны ЕС утвердили план по передаче Киеву 1 млн снарядов в ближайшие 12 месяцев.

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