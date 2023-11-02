В ЕК сравнили потенциал ИИ с ядерными технологиями

Потенциал искусственного интеллекта (ИИ) сопоставим с ядерными технологиями, поэтому Евросоюз предлагает создать столь же строгие правила регулирования его разработки, создания и обучения, как и те, которые были выработаны на протяжении десятилетий для яд

Потенциал искусственного интеллекта (ИИ) сопоставим с ядерными технологиями, поэтому Евросоюз предлагает создать столь же строгие правила регулирования его разработки, создания и обучения, как и те, которые были выработаны на протяжении десятилетий для ядерной сферы или авиации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. При этом она призвала предоставить ученым, занимающимся ИИ максимальное финансирование и свободу действий.

"Мы входим в совершенно новую эру. Мы находимся на пороге эры, когда машины могут начать действовать разумно. Я надеюсь, что в течение пяти следующих лет мы сможем действовать быстро и учесть наш прошлый опыт. Принимая во внимание сложность этих умных машин, проблема безопасности искусственного интеллекта становится еще более сложной", - сказала она, выступая на Первом международном саммите по безопасному использованию искусственного интеллекта, который прошел в Блетчли-парке в графстве Бакингемшир под Лондоном.

Она подчеркнула необходимость учитывать опыт создания других технологий, таких как ядерная энергия. "Возьмите историю атомной энергии и ядерной бомбы. Ученые открыли квантовую физику, что привело нас к ядерной энергии, но также к рискам для всего общества в виде атомной бомбы", - отметила она.

"Нам нужно создать стандарты безопасности ИИ, которые приняты во всем мире. Хорошим примером служит авиация. Авиаперелеты стали совершенно безопасны, поскольку мы системно учились на наших ошибках", - заявила фон дер Ляйен.

Она также отметила, что значительный опыт для разработки норм контроля в сфере ИИ можно почерпнуть в сфере кибербезопасности, в частности в области обмена информацией в реальном времени о новых угрозах в виртуальной среде.

Глава Еврокомиссии также призвала предоставить ученым, занимающимся развитием ИИ "государственное финансирование, доступ к суперкомпьютерам и максимальную свободу действий".