В ЕК сравнили потенциал ИИ с ядерными технологиями

Потенциал искусственного интеллекта (ИИ) сопоставим с ядерными технологиями, поэтому Евросоюз предлагает создать столь же строгие правила регулирования его разработки, создания и обучения, как и те, которые были выработаны на протяжении десятилетий для ядерной сферы или авиации.
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"Мы входим в совершенно новую эру. Мы находимся на пороге эры, когда машины могут начать действовать разумно. Я надеюсь, что в течение пяти следующих лет мы сможем действовать быстро и учесть наш прошлый опыт. Принимая во внимание сложность этих умных машин, проблема безопасности искусственного интеллекта становится еще более сложной", - сказала она, выступая на Первом международном саммите по безопасному использованию искусственного интеллекта, который прошел в Блетчли-парке в графстве Бакингемшир под Лондоном.
Она подчеркнула необходимость учитывать опыт создания других технологий, таких как ядерная энергия. "Возьмите историю атомной энергии и ядерной бомбы. Ученые открыли квантовую физику, что привело нас к ядерной энергии, но также к рискам для всего общества в виде атомной бомбы", - отметила она.
"Нам нужно создать стандарты безопасности ИИ, которые приняты во всем мире. Хорошим примером служит авиация. Авиаперелеты стали совершенно безопасны, поскольку мы системно учились на наших ошибках", - заявила фон дер Ляйен.
Она также отметила, что значительный опыт для разработки норм контроля в сфере ИИ можно почерпнуть в сфере кибербезопасности, в частности в области обмена информацией в реальном времени о новых угрозах в виртуальной среде.
Глава Еврокомиссии также призвала предоставить ученым, занимающимся развитием ИИ "государственное финансирование, доступ к суперкомпьютерам и максимальную свободу действий".