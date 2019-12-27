В Еврокомиссии сомневаются о заключении торгового соглашения с Лондоном в срок

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поставила под сомнение реалистичность планов заключения соглашения о свободной торговле между Лондоном и Брюсселем до конца 2020 года, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс"

"Я очень обеспокоена, учитывая то малое количество времени, которым мы располагаем", - заявила она в интервью французской газете "Эко".

По ее словам, с обеих сторон должны "задаться вопросом серьезно", насколько осуществимы данные переговоры в столь короткие сроки".

Глава Еврокомиссии указала на то, что в середине следующего года можно было бы проанализировать обстановку с переговорами, чтобы понять, нужно ли больше времени для согласования всех спорных вопросов.

Великобритания и ЕС должны будут заключать торговое соглашение в переходный период после Brexit. В Брюсселе предупреждали, что за 11 месяцев следующего года - после запланированного на 31 января 2020 года Brexit - урегулировать торговые вопросы невозможно.

В свою очередь премьер-министр Британии Борис Джонсон обещал добиться торгового соглашения с ЕС уже к декабрю 2020 года. Если Лондон и Брюссель не смогут заключить соглашение, то им придется торговать по правилам Всемирной торговой организации, а это будет означать экономический шок и для Великобритании, и для Евросоюза. В то же время ранее стало известно, что Б.Джонсон намеревается внести в законопроект соглашения по Brexit положение, которое ограничит переходный период рамками 2020 года.