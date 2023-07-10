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В ЕК призвали не связывать членство Швеции в НАТО и вступление Турции в ЕС

В ЕК призвали не связывать членство Швеции в НАТО и вступление Турции в ЕС Ратификация Турцией присоединения Швеции к НАТО и прогресс Турции по присоединению к Евросоюзу (ЕС) не связаны между собой.
Другие страны
10 июля 2023 г. 16:41
В ЕК призвали не связывать членство Швеции в НАТО и вступление Турции в ЕС

Ратификация Турцией присоединения Швеции к НАТО и прогресс Турции по присоединению к Евросоюзу (ЕС) не связаны между собой.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Дана Спинант.

"ЕС имеет очень четкий процесс присоединения, есть определенный набор шагов, которые страна-кандидат должна выполнить, эти процессы не могут быть увязаны", - отметила она.

Отметим, что сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в члены Европейского союза.

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Версия на английском языке EC urges not to link Sweden’s NATO membership and Türkiye’s accession to EU

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