В ЕК призвали не связывать членство Швеции в НАТО и вступление Турции в ЕС

Ратификация Турцией присоединения Швеции к НАТО и прогресс Турции по присоединению к Евросоюзу (ЕС) не связаны между собой.

Ратификация Турцией присоединения Швеции к НАТО и прогресс Турции по присоединению к Евросоюзу (ЕС) не связаны между собой.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Дана Спинант.

"ЕС имеет очень четкий процесс присоединения, есть определенный набор шагов, которые страна-кандидат должна выполнить, эти процессы не могут быть увязаны", - отметила она.

Отметим, что сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в члены Европейского союза.