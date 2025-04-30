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В ЕК предупредили Вучича о последствиях посещения им Москвы 9 мая

В ЕК предупредили Вучича о последствиях посещения им Москвы 9 мая Поездка президента Сербии Александра Вучича в Москву может иметь негативные последствия для вступления страны в состав Евросоюза (ЕС).
Другие страны
30 апреля 2025 г. 18:03
В ЕК предупредили Вучича о последствиях посещения им Москвы 9 мая

Поездка президента Сербии Александра Вучича в Москву может иметь негативные последствия для вступления страны в состав Евросоюза (ЕС).

Как передает Rеport, об этом заявил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье на брифинге в Брюсселе.

"Его участие в мероприятии в Москве будет иметь последствия для пути, ведущего к обсуждению реформ, и следующих шагов в переговорах", - приводятся его слова на сайте аудиовизуальной службы ЕК.

Ранее Вучич сообщил, что сталкивается с мощным давлением из-за своего решения поехать в Россию на День Победы, но не откажется от визита.

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