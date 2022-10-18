В ЕК предложили странам ЕС сократить ежемесячное потребление газа до марта

Еврокомиссия в рамках нового пакета мер по борьбе с энергетическим кризисом предложила странам ЕС до марта 2023 года сократить ежемесячное потребление газа на 15%.

Еврокомиссия в рамках нового пакета мер по борьбе с энергетическим кризисом предложила странам ЕС до марта 2023 года сократить ежемесячное потребление газа на 15%.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении пресс-службы ЕК.

"Еврокомиссия внимательно следит за мерами по сокращению спроса. Предварительный анализ на основе отчетов стран-членов показывает, что в августе и сентябре потребление газа в ЕС будет примерно на 15% ниже, чем в среднем за предыдущие пять лет. Подобные усилия потребуются каждый месяц до марта, чтобы соответствовать постановлению Совета ЕС", - отмечается в заявлении.