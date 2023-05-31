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В ЕК подготовили новый план по ускорению интеграции балканских стран в ЕС

В ЕК подготовили новый план по ускорению интеграции балканских стран в ЕС На фоне волны напряженности на Балканах Еврокомиссия (ЕК) заявила о новом плане ускорения интеграции этих государств в Евросоюз.
Другие страны
31 мая 2023 г. 12:43
В ЕК подготовили новый план по ускорению интеграции балканских стран в ЕС

На фоне волны напряженности на Балканах Еврокомиссия (ЕК) заявила о новом плане ускорения интеграции этих государств в Евросоюз.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляен на конференции по безопасности в Словакии.

"Недавняя напряженность вызывает беспокойство… Я повторяю призыв ко всем сторонам отойти от конфронтации и принять меры для восстановления спокойствия. Сегодня я хочу представить новую инициативу… Это новый план роста для Западных Балкан. Мы должны приблизить интеграцию этих стран в Евросоюз", - заявила она.

По ее словам, в ЕС хотят "развить прогресс, достигнутый в последние месяцы". "Но мы также намерены предоставить некоторые преимущества членства в ЕС уже сегодня", - добавила глава ЕК.

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