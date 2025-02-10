В ЕК назвали незаконным введение США пошлин на товары ЕС

Введение США тарифов на европейские товары будет незаконным, Евросоюз защитит свои интересы.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.
"Введение пошлин было бы незаконным и экономически контрпродуктивным, особенно с учетом глубоко интегрированных производственных цепочек, созданных ЕС и США посредством трансатлантической торговли и инвестиций. Мы отреагируем, чтобы защитить интересы европейского бизнеса, работников и потребителей от необоснованных мер", - сказано в сообщении.