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В ЕК назвали незаконным введение США пошлин на товары ЕС

В ЕК назвали незаконным введение США пошлин на товары ЕС Введение США тарифов на европейские товары будет незаконным, Евросоюз защитит свои интересы.
Другие страны
10 февраля 2025 г. 13:14
В ЕК назвали незаконным введение США пошлин на товары ЕС

Введение США тарифов на европейские товары будет незаконным, Евросоюз защитит свои интересы.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

"Введение пошлин было бы незаконным и экономически контрпродуктивным, особенно с учетом глубоко интегрированных производственных цепочек, созданных ЕС и США посредством трансатлантической торговли и инвестиций. Мы отреагируем, чтобы защитить интересы европейского бизнеса, работников и потребителей от необоснованных мер", - сказано в сообщении.

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