В ЕК назвали незаконным введение США пошлин на товары ЕС

Введение США тарифов на европейские товары будет незаконным, Евросоюз защитит свои интересы.

Введение США тарифов на европейские товары будет незаконным, Евросоюз защитит свои интересы.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

"Введение пошлин было бы незаконным и экономически контрпродуктивным, особенно с учетом глубоко интегрированных производственных цепочек, созданных ЕС и США посредством трансатлантической торговли и инвестиций. Мы отреагируем, чтобы защитить интересы европейского бизнеса, работников и потребителей от необоснованных мер", - сказано в сообщении.