В ЕК изучают жалобу Венгрии на Болгарию из-за роста тарифа на транзит газа

Еврокомиссия (ЕК) получила письмо венгерского правительства в связи с решением болгарских властей обложить сбором транзит российского газа для Венгрии через Болгарию, оно изучается.

Еврокомиссия (ЕК) получила письмо венгерского правительства в связи с решением болгарских властей обложить сбором транзит российского газа для Венгрии через Болгарию, оно изучается.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил на брифинге представитель ЕК Тим Макфи.

"Я могу подтвердить, что да, мы получили письмо на прошлой неделе. Разумеется, мы его анализируем, как положено", - сказал он.

Как сообщалось на прошлой неделе, Венгрия попросила у ЕК запустить процедуру о нарушении законодательства ЕС в отношении Болгарии, которая на национальном уровне ввела налог на транзит российского газа по ее территории.

Болгарское правительство в середине октября объявило о новом сборе на транзит российского газа по своей территории. Импорт и транзит российского газа был обложен сбором в размере 20 левов за 1 МВт/ч - это около 111 долларов на тысячу кубометров.

После этого решения болгарских властей Макфи уже приходилось отвечать на вопрос об отношении Еврокомиссии к данной ситуации. В конце октября он говорил: "Европейская комиссия принимает к сведению эту недавнюю меру Болгарии, касающуюся импорта газа. Мы находимся в контакте с Болгарией и другими затронутыми странами с целью уточнения и оценки потенциальных последствий этой меры".

Относительно использования дополнительных доходов Болгарии от транзита газа Макфи сказал: "Что касается назначения сборов от этого тарифа, это вопрос к болгарским властям, потому что речь идет о национальной мере".

Пресс-секретарь подчеркнул, что к санкциям Евросоюза против России это не имеет отношения, санкции распространяются на такие ископаемые энергоносители, как нефть, уголь, "но нет ничего связанного с импортом газа".