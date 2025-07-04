В ЕК довольны переговорами об энергоснабжении Словакии

Переговоры Еврокомиссии с правительством Словакии об энергоснабжении страны прошли 3 июля в позитивной и конструктивной атмосфере, стороны продолжат эту дискуссию.

Переговоры Еврокомиссии с правительством Словакии об энергоснабжении страны прошли в позитивной и конструктивной атмосфере, стороны продолжат эту дискуссию.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщила пресс-секретарь ЕК Анна-Кайса Итконен по итогам обсуждений.

"Это совещание состоялось в контексте нашего диалога со Словакией и рядом других государств-членов. Делегация комиссии высокого уровня во главе с генеральным директором гендирекции по энергетике встречалась 3 июля в Братиславе с заместителем премьер-министра, а также представителями промышленности, операторами газовых сетей и рыночными игроками", - сказала она на брифинге.

По ее словам, цель встречи заключалась в том, чтобы подготовить для Словакии основу диверсификации энергоснабжения в рамках плана поэтапного отказа от зависимости ЕС от российского импорта ископаемого топлива - REPowerEU и обсудить технические и регуляторные проблемы.

"Различные вызовы, стоящие перед Словакией, известны. Мы уже несколько месяцев ведем диалог с нашими коллегами, в частности, по ценам на энергоносители, перспективам на энергетическом рынке, усилиям по диверсификации, включая альтернативные поставки. Это касается газа, нефти и ядерной энергетики. И вопрос энергетической безопасности наших государств-членов тоже всегда был нашим приоритетом. В том числе их взаимосвязанность и то, как мы можем это обеспечить", - отметила Итконен.

Она добавила, что ключевыми темами являются регуляторные аспекты и вопросы инфраструктурных систем снабжения, чему было посвящено долгое обсуждение.