Въехавший в толпу в Нью-Йорке водитель оказался психически нездоров

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Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Мужчина, въехавший в толпу пешеходов на Таймс-сквер в центре Нью-Йорка, в результате чего погибла 18-летняя девушка и еще 22 человека пострадали, не был террористом, у него есть психические расстройства, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

После того, как сбившая людей машина перевернулась, оставшись двумя колесами вверх, водитель, 26-летний бывший служащий ВМС США Ричард Рохас, с криками выбежал из нее и попытался скрыться, размахивая руками. Позже он сообщил полиции, что "слышит голоса" и думал, что умрет. Так что, скорее всего, как считают в правоохранительных органах, речь идет не о терроризме, а о психических проблемах.

Тест Рохаса на алкоголь оказался отрицательным, однако более детальные тесты на наркотики пока не готовы.

Выяснилось также, что неделю назад Рохас был арестован за нападение с ножом на нотариуса, которого он обвинил в краже своей личности. В 2008 и 2015 годах его арестовывали за вождение в нетрезвом виде.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело в отношении Р. Рохаса по статье об убийстве.

Днем 18 мая мужчина на красном автомобиле Honda въехал в толпу людей на Таймс-сквер на пересечении 45-й улицы и Бродвея. По словам очевидцев, водитель действовал намеренно. В результате инцидента погибла 18-летняя девушка из Мичигана, еще 22 человека пострадали, в том числе и 13-летняя сестра погибшей.