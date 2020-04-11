​В Египте жители деревни пытались помешать похоронам врача

Жители египетской деревни в провинции Дакахлия на севере страны не позволили похоронить на местном кладбище врача, умершую от коронавируса. Органы безопасности применили против них слезоточивый газ.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает портал Youm7.

По данным портала, толпа жителей деревни Шубра аль-Бахв преградила путь карете скорой помощи, чтобы не позволить родственникам женщины, погибшей от коронавируса, похоронить ее. Жители опасались, что в деревне распространится вирус из-за похорон женщины, сообщает портал.

"Семье врача, погибшей от коронавируса, удалось похоронить ее в родной деревне ее мужа Шубра аль-Бахв после вмешательства органов безопасности, разогнавших толпу жителей... силовики применили гранаты со слезоточивым газом", - сообщает издание.

Сотрудники органов безопасности и несколько членов департамента здравоохранения провинции пытались убедить жителей, что никакой опасности похороны женщины не представляют, так как соблюдены все необходимые меры безопасности. Но жители деревни были непреклонны и требовали похоронить погибшую в соседней деревне Мит аль-Амаль.

По данным минздрава Египта, в стране зафиксированы 1 794 случая коронавируса, погибли 135 человек.