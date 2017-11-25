В Египте заявили о флаге ИГ у напавших на мечеть на Синайском полуострове

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Генеральная прокуратура Египта утверждает, что напавшие на мечеть на Синайском полуострове боевики держали при себе флаг террористической группировки ИГ, сообщает Report со ссылкой на Interfax.

По данным генпрокурора Египта Набиля Садека, нападавшим было на вид 25-30 лет. Они прибыли в Бир аль-Абд на пяти автомобилях-вездеходах. На лица некоторых боевиков были надеты маски, а те, что были с открытыми лицами, носили длинные бороды и волосы. Все боевики были одеты в штаны камуфляжной расцветки и черные футболки.

Ранее сообщалось, что число жертв этой атаки выросло до 305 человек, число получивших ранения - до 128 человек. Среди погибших числятся 27 детей.

В Египте объявлен трехдневный траур.