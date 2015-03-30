В Египте завершился саммит Лиги арабских государств

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Очередной 27-й по счету саммит Лиги арабских государств (ЛАГ) состоится в 2016 году в Марокко. Об этом, как передает агентство Магриб Араб Пресс, заявлено в египетском Шарм-эш-Шейх, где завершила работу 26-я встреча в верхах стран-участниц панарабской организации.

Премьер-министр Марокко Абделилах Бенкиран, который представлял королевство на саммите ЛАГ в Египте, подтвердил готовность своей страны принять у себя столь крупное и ответственное мероприятие.

"Марокко гордится тем, что примет у себя арабских руководителей", - отметил глава правительства.

Он также приветствовал "дух согласия и солидарности", который присутствовал на саммите в Шарм-эш-Шейхе, информирует Report со ссылкой на ТАСС.