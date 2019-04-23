​В Египте завершился референдум по изменению конституции

Общенациональный референдум по изменению конституции завершился в понедельник в Египте.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, начался подсчет голосов.

Официальные итоги референдума должны быть обнародованы до субботы, 27 апреля. Поправки вступают в силу сразу после объявления Национальной избирательной комиссией результатов. Как заявил замглавы избиркома страны Махмуд аш-Шериф, явка была высокой.

Несмотря на официальное закрытие участков в 21:00 (23:00 по бакинскому времени), в ряде провинций голосование еще продолжается по мере наплыва избирателей. Традиционно в Египте для волеизъявления граждан отводится несколько дней, но наибольшая явка наблюдается обычно в последние часы перед завершением работы избирательных комиссий. На территории страны референдум по поправкам в основной закон проводился с 20 по 22 апреля, проживающие за рубежом египтяне голосовали с 19 по 21 апреля. Для них были организованы участки в 140 египетских дипломатических миссиях в 124 странах мира, кроме Сирии, Йемена, Сомали и Ливии.

Наделенным правом голоса гражданам Египта, а таких официально зарегистрировано более 61 млн человек, предстояло одобрить или отвергнуть утвержденные парламентом изменения 12 статей конституции. Среди них - продление срока президентских полномочий с четырех до шести лет, восстановление поста вице-президента, введение Сената, верхней палаты парламента с ограниченными полномочиями, введение квот на представительство в парламенте для женщин, рабочих и крестьян, молодежи, христиан и людей с ограниченными возможностями, учреждение Высшего совета судебных органов во главе с президентом, который будет контролировать деятельность правосудия, а также определенное расширение роли армии. Избирателям выдавали небольшой листок, на котором нужно было поставить значок "да, одобряю" или "нет, не одобряю".

И по мнению большинства комментаторов и наблюдателей, поправки будут приняты. Косвенным доказательством этому служат многочисленные видеосюжеты о том, с каким настроением египтяне шли на референдум. Вирусным стал ролик в социальных сетях о том, как группа женщин в черных платьях-галабеях танцует рядом c участком по случаю голосования.