О нас

В Египте завершилось голосование на выборах президента страны

В Египте завершилось голосование на выборах президента страны Голосование на всеобщих выборах президента Египта, которые проходили три дня, официально завершилось в 21:00 по местному времени.
Другие страны
12 декабря 2023 г. 23:37
В Египте завершилось голосование на выборах президента страны

Голосование на всеобщих выборах президента Египта, которые проходили три дня, официально завершилось в 21:00 по местному времени.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, глава исполкома Национальной избирательной комиссии Ахмед Бандари заявил, что третий, последний день голосования завершен, и даже несмотря на повышенную активность египтян, четвертого дня голосования не будет.

"Участие граждан в нынешних выборах президента было историческим из-за высокой явки на избирательных участках", - указал Бандари, слова которого процитировала газета Al-Ahram.

В среду должен быть завершен подсчет голосов в местных избирательных комиссиях, их результаты будут переданы в региональные комитеты, а оттуда доставлены в штаб-квартиру Национальной избирательной комиссии в Каире для определения общего итога президентских выборов.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
12 декабря 2023 г. 12:30
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
8 декабря 2023 г. 14:09
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
6 декабря 2023 г. 17:37
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
4 декабря 2023 г. 17:33
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
4 декабря 2023 г. 15:43
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
2 декабря 2023 г. 14:34
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
1 декабря 2023 г. 16:16
Председателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
ФотоПредседателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
30 ноября 2023 г. 15:27
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
30 ноября 2023 г. 10:26
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
29 ноября 2023 г. 18:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi