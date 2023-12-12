В Египте завершилось голосование на выборах президента страны

Голосование на всеобщих выборах президента Египта, которые проходили три дня, официально завершилось в 21:00 по местному времени.

Голосование на всеобщих выборах президента Египта, которые проходили три дня, официально завершилось в 21:00 по местному времени.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, глава исполкома Национальной избирательной комиссии Ахмед Бандари заявил, что третий, последний день голосования завершен, и даже несмотря на повышенную активность египтян, четвертого дня голосования не будет.

"Участие граждан в нынешних выборах президента было историческим из-за высокой явки на избирательных участках", - указал Бандари, слова которого процитировала газета Al-Ahram.

В среду должен быть завершен подсчет голосов в местных избирательных комиссиях, их результаты будут переданы в региональные комитеты, а оттуда доставлены в штаб-квартиру Национальной избирательной комиссии в Каире для определения общего итога президентских выборов.