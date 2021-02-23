О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Египте затонули рыбацкие лодки, погибли 13 членов одной семьи

В Египте затонули рыбацкие лодки, погибли 13 членов одной семьи Две рыбацкие лодки с 13 египтянами на борту утонули в озере в районе Бург-эль-Араб в пригороде северной столицы Александрии
Другие страны
23 февраля 2021 г. 04:43
В Египте затонули рыбацкие лодки, погибли 13 членов одной семьи

Две рыбацкие лодки с 13 египтянами на борту утонули в озере в районе Бург-эль-Араб в пригороде северной столицы Александрии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило издание Veto.

Отмечается, все 13 человек были членами одной бедуинской семьи. Среди них были дети. К настоящему моменту извлечены тела семерых погибших, поиски остальных продолжаются, несмотря на ночное время. К операции подключены дополнительные отряды спасательных служб.

По информации издания, семья выехала на двух лодках на пикник на небольшой остров, расположенный посреди озер, используемых для рыбных ферм. Во время возвращения домой вечером лодки по не установленным пока причинам перевернулись, и люди оказались в холодной воде.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Misirdə balıqçı qayıqları batıb, 13 nəfər həlak olub

Новости партнеров

Самое читаемое

Удостоенный награды Boeing Айдын Джалилов - человек, сделавший себя сам
ФотоУдостоенный награды Boeing Айдын Джалилов - человек, сделавший себя сам
16 февраля 2021 г. 15:36
США депортировали в Германию 95-летнего экс-охранника концлагеря
США депортировали в Германию 95-летнего экс-охранника концлагеря
20 февраля 2021 г. 19:13
​​​​​​​Прокуратура расследует переписку молодой девушки, покончившей с собой в Баку
​​​​​​​Прокуратура расследует переписку молодой девушки, покончившей с собой в Баку
20 февраля 2021 г. 21:24
Со дня трагедии в Гарадаглы минуло 29 лет
Со дня трагедии в Гарадаглы минуло 29 лет
17 февраля 2021 г. 00:00
Шамиль Наджафзаде: Хочется снимать фильмы на Родине
ФотоШамиль Наджафзаде: Хочется снимать фильмы на Родине
22 февраля 2021 г. 12:31
Заявления Алиева в Мюнхене – воплощение слов в реальность
Заявления Алиева в Мюнхене – воплощение слов в реальность
16 февраля 2021 г. 13:47
Директор колледжа извинилась перед студентами
Директор колледжа извинилась перед студентами
19 февраля 2021 г. 14:33
Саргсян изобличил себя и Пашиняна: Армения применяла Искандеры
Саргсян изобличил себя и Пашиняна: Армения применяла "Искандеры"
17 февраля 2021 г. 16:01
Руководитель отеля Hyatt Regency Baku оштрафован
Руководитель отеля Hyatt Regency Baku оштрафован
20 февраля 2021 г. 14:16
Азербайджанские ученые разоблачили армянский фейк в популярном медицинском журнале
Азербайджанские ученые разоблачили армянский фейк в популярном медицинском журнале
17 февраля 2021 г. 10:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi