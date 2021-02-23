В Египте затонули рыбацкие лодки, погибли 13 членов одной семьи

Две рыбацкие лодки с 13 египтянами на борту утонули в озере в районе Бург-эль-Араб в пригороде северной столицы Александрии

Две рыбацкие лодки с 13 египтянами на борту утонули в озере в районе Бург-эль-Араб в пригороде северной столицы Александрии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило издание Veto .

Отмечается, все 13 человек были членами одной бедуинской семьи. Среди них были дети. К настоящему моменту извлечены тела семерых погибших, поиски остальных продолжаются, несмотря на ночное время. К операции подключены дополнительные отряды спасательных служб.

По информации издания, семья выехала на двух лодках на пикник на небольшой остров, расположенный посреди озер, используемых для рыбных ферм. Во время возвращения домой вечером лодки по не установленным пока причинам перевернулись, и люди оказались в холодной воде.