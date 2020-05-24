​В Египте зарегистрировано рекордное количество смертей от COVID-19

Рекордное количество смертей от осложнений после заражения новым коронавирусом зарегистрировано за минувшие сутки в Египте.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил минздрав республики.

За сутки умерли 28 человек, что является абсолютным максимумом с начала пандемии.

По словам официального представителя ведомства Халеда Мугахеда, выявлено 727 новых инфицированных. "Общее число заразившихся достигло 16 513 человек, - указал он. - Выздоровели 4 628 заболевших, количество летальных исходов составило 735".