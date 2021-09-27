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В Египте запустили услугу текстового мобильного оповещения иностранных туристов

В Египте запустили услугу текстового мобильного оповещения иностранных туристов Министерство туризма и древностей Египта объявило в воскресенье о запуске услуги текстовых сообщений для иностранных туристов.
Другие страны
27 сентября 2021 г. 08:33
В Египте запустили услугу текстового мобильного оповещения иностранных туристов

Министерство туризма и древностей Египта объявило в воскресенье о запуске услуги текстовых сообщений для иностранных туристов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в обнародованном сообщении ведомства.

"В целях прямого общения с туристами в Египте и обеспечения их комфортного и безопасного отдыха Минтуризма запустило новый электронный сервис текстовых сообщений на мобильные телефоны", - говорится в сообщении.

По словам помощника министра по цифровым трансформациям Халеда Шерифа, услуга оповещения будет предоставляться всеми мобильными операторами страны. "Для запросов, жалоб и предложений круглосуточно на нескольких языках работает горячая линия 19654", - добавил он. Кроме того, в текстовых сообщениях будут обязательно указываться номера экстренных служб - полиции и скорой помощи.

Как указали в министерстве туризма и древностей, активация этой услуги во взаимодействии с министерством коммуникаций и информационных технологий стала возможной благодаря реализации стратегии цифровой трансформации в целях выстраивания единой информационной системы, которая, в свою очередь, позволит максимально использовать новейшие технологии в продвижении египетского туризма и предоставлении максимально возможных услуг.

По данным Минтуризма, в стране ежемесячно отдыхают более 500 тыс иностранных туристов.

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