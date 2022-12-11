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В Египте запретили курить кальян в радиусе километра от мечетей и школ

В Египте запретили курить кальян в радиусе километра от мечетей и школ Власти Египта приняли решение, что курить кальян теперь можно будет только в кафе или специально предназначенных для этого заведениях, расположенных на расстоянии не менее километра от мечетей, церквей и учебных заведений всех уровней.
Другие страны
11 декабря 2022 г. 04:59
В Египте запретили курить кальян в радиусе километра от мечетей и школ

Власти Египта приняли решение, что курить кальян теперь можно будет только в кафе или специально предназначенных для этого заведениях, расположенных на расстоянии не менее километра от мечетей, церквей и учебных заведений всех уровней.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, постановление правительства по этому поводу вступает в действие с воскресенья, 11 декабря.

Египетские власти издали циркуляр, в котором указано, что кафе и рестораны, предлагающие посетителям кальян, или шишу, как его называют египтяне, должны не только иметь специальную лицензию, но и "располагаться на расстоянии не менее 1 тыс. метров от мест отправления культа, школ или других учебных и воспитательных учреждений, а также автозаправочных станций".

Кроме того, вводятся ограничение площади, которую владельцы кафе имеют право отвести под курение кальяна, а также особые требования по вентиляции помещения, очистки воздуха в кафе, где клиенты заказывают шишу. Кальян, по новым правилам, должен готовиться только на открытых площадках, а уголь для сервировки шиши - храниться в отдельных отсеках, защищенных от доступа к нему огня. Также запрещено предлагать кальян в продуктовых магазинах и закрытых помещениях, где собирается много публики.

Собственники египетских кофеен и ресторанов, которые не имеют лицензий на курение шиши и с 11 декабря не будут выполнять указанные предписания, будут оштрафованы, а при рецидиве их заведения могут быть и вовсе закрыты.

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