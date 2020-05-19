​В Египте зафиксировали рекордное число заболевших COVID-19 за сутки

Число заболевших коронавирусом в Египте за сутки составило 535 человек, что является рекордной цифрой с начала вспышки заболевания. Общее число случаев на более чем 100 миллионов жителей страны приближается к 13 тысячам.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель министерства здравоохранения страны Халед Мугахед.

"Зафиксированы 535 положительных тестов на коронавирус, они выявлены через процедуры отслеживания контактировавших ранее с больными, за сутки от заболевания погибли 15 человек", - говорится в заявлении Мугахеда.

По словам спикера, все новые пациенты находятся в больницах для заболевших коронавирусом и получают медпомощь в соответствии с указаниями ВОЗ. Он отметил, что за сутки из больниц были выписаны 268 пациентов.

"Общее число заболевших коронавирусом в Египте - 12 764 человека, 3 440 человек выздоровели, погибли 645 человек", - сообщил Мугахед.