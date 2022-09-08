В Египте зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян

Первый случай заражения оспой обезьян зарегистрирован в Египте.

Первый случай заражения оспой обезьян зарегистрирован в Египте.

Как передает Report со ссылкой на газету Al-Ahram , об этом информировало министерство здравоохранения и народонаселения страны.

"В рамках наблюдения за эпидемиологической ситуацией у гражданина Египта был зафиксирован положительный результат анализа на вирус оспы обезьян", - говорится в сообщении минздрава. Отмечается, что заболевший египтянин "изолирован в специальном стационаре".

Также указывается, что заразившийся "имеет вид на жительство в одной из стран Европы и часто посещал ее в последнее время". По данным медиков, состояние пациента стабильное. В отношении контактировавших с ним людей "приняты все необходимые лечебно-профилактические меры", отметили в ведомстве.