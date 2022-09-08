О нас

В Египте зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян

В Египте зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян Первый случай заражения оспой обезьян зарегистрирован в Египте.
Другие страны
8 сентября 2022 г. 05:26
В Египте зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян

Первый случай заражения оспой обезьян зарегистрирован в Египте.

Как передает Report со ссылкой на газету Al-Ahram, об этом информировало министерство здравоохранения и народонаселения страны.

"В рамках наблюдения за эпидемиологической ситуацией у гражданина Египта был зафиксирован положительный результат анализа на вирус оспы обезьян", - говорится в сообщении минздрава. Отмечается, что заболевший египтянин "изолирован в специальном стационаре".

Также указывается, что заразившийся "имеет вид на жительство в одной из стран Европы и часто посещал ее в последнее время". По данным медиков, состояние пациента стабильное. В отношении контактировавших с ним людей "приняты все необходимые лечебно-профилактические меры", отметили в ведомстве.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Misirdə meymunçiçəyi virusuna ilk yoluxma halı qeydə alınıb

Самое читаемое

Экспорт газа из Азербайджана в Турцию увеличился на 40%  
Экспорт газа из Азербайджана в Турцию увеличился на 40%  
1 сентября 2022 г. 10:49
Индия хочет экстрадировать из Азербайджана организатора убийства местного певца
Индия хочет экстрадировать из Азербайджана организатора убийства местного певца
2 сентября 2022 г. 01:32
Прекратило действие Соглашение о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов
Прекратило действие Соглашение о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов
3 сентября 2022 г. 16:16
Икарди не вошел в заявку ПСЖ на матчи Лиги чемпионов
Икарди не вошел в заявку ПСЖ на матчи Лиги чемпионов
4 сентября 2022 г. 18:03
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.09.2022)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.09.2022)
5 сентября 2022 г. 09:22
Более 40 турецких компаний представят в Баку свои национальные инновационные системы
ФотоБолее 40 турецких компаний представят в Баку свои национальные инновационные системы
6 сентября 2022 г. 08:37
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 605,5 млн
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 605,5 млн
6 сентября 2022 г. 11:03
Женщина, вернувшаяся в Агалы: Я останусь здесь навсегда
Женщина, вернувшаяся в Агалы: Я останусь здесь навсегда
7 сентября 2022 г. 18:49
Аварийная защита Запорожской АЭС отключила пятый блок
Аварийная защита Запорожской АЭС отключила пятый блок
1 сентября 2022 г. 11:32
В Федерации велоспорта Азербайджана начал работу отдел по работе с ветеранами
В Федерации велоспорта Азербайджана начал работу отдел по работе с ветеранами
1 сентября 2022 г. 13:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi