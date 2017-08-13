В Египте задержали машинистов двух столкнувшихся поездов

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Египетская прокуратура постановила задержать машинистов двух поездов, столкнувшихся в пригороде Александрии.

Как передает Report, об этом сообщает Ahram со ссылкой на агентство MENA.

Также машинистов обязали пройти тест на наличие наркотических веществ в организме. Отмечается, что, согласно постановлению прокуратуры, их задержали на 15 дней.

Днем 11 августа в пригороде египетской Александрии произошло столкновение двух поездов. По последним данным, в результате погибли 49 человек, еще 123 пострадали.